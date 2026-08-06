Билеты на матч "Карабах" – "Динамо" поступят в продажу сегодня

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" встретится с киевским "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, билеты на игру, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, поступят в продажу сегодня в 12:00.

Стоимость стандартных билетов составит 5, 10, 15 и 20 манатов. Билеты в VIP-секторы будут стоить 50, 75 и 100 манатов, а в VVIP-сектор — 150 манатов.

Приобрести их можно только на официальном сайте и в мобильном приложении iTicket.az. При возникновении сложностей с онлайн-покупкой болельщики смогут обратиться в пункты продаж iTicket.az, фан-шоп "Карабаха" в торговом центре Park Bulvar и кассы Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Вход на стадион будет возможен только по действительному билету с QR-кодом.

Матч состоится 13 августа и начнется в 20:00.