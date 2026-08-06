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"Шафа" отправил двух футболистов в резервную команду

Азербайджанский футбол
Новости
6 Августа 2026 13:41
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"Шафа" отправил двух футболистов в резервную команду

Футбольный клуб "Шафа", который в новом сезоне выступит в Премьер-лиге Азербайджана, внес изменения в состав.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на fanat.az, бакинский клуб отправил в резервную команду вратаря Равана Казымова и полузащитника Адильхана Гарахмедова.

Оба футболиста в прошлом сезоне стали победителями Первой лиги в составе "Шафа". Гарахмедов провел вторую половину сезона в "Шахдаг Гусаре" на правах аренды и вернулся в бакинский клуб после завершения соглашения.

Кязымов потерял место в основном составе из-за усилившейся конкуренции среди вратарей. Перед новым сезоном "Шафа" подписал Ниджата Мехбалыевa из "Сабаха" и Мамеда Гусейнова из "Кяпаза".

Столичная команда, главным тренером которой назначен Заур Гашимов, пополнила состав в общей сложности 14 футболистами. Новичками клуба стали Ниджат Мехбалыев, Мамед Гусейнов, Мурад Мусаев, Рауф Гусейнли, Арсен Агджабеков, Фарид Юсифли, Влад Мариан Поп, Андрей Фернандо Драгу, Дилан Мертенс, Муса Гуэли, Мауду Ламин Жаржуэ, Трейвон Фулле, Бафоде Дансоко и Кристофер Маменги.

İdman.Biz
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