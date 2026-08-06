Андрей Демченко: "Советую Игорю Костюку посмотреть матч "Карабаха" с "Ньюкаслом"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Араз-Нахчыван" Андрей Демченко оценил шансы киевского "Динамо" и "Карабаха" перед их встречей в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport-express.ru, украинский специалист считает, что чемпион Азербайджана имеет больше шансов пройти в следующий этап по итогам двух матчей.

49-летний тренер признался, что изменил мнение о киевской команде после матчей с ПАОК (2:3, 0:2):

"До матчей с ПАОК я считал киевское "Динамо" достаточно хорошей командой. Но после этих игр мое мнение изменилось. Я знаю силу "Карабаха" и считаю, что именно у него больше шансов победить по итогам двух встреч. Кроме того, команда неожиданно уступила софийскому ЦСКА в серии пенальти и завершила выступление в Лиге Европы. Поэтому она будет более злой и мотивированной".

Демченко посоветовал главному тренеру киевского "Динамо" Игорю Костюку посмотреть матч "Карабаха" с "Ньюкаслом" (1:6) в Лиге чемпионов УЕФА:

"Это очень показательная игра. В ней можно увидеть все слабые стороны "Карабаха".

Украинский тренер подчеркнул, что в составе агдамского клуба много футболистов с высокими индивидуальными качествами:

"Командная игра также поставлена отлично. Футболисты Гурбана Гурбанова хорошо знают, что должны делать как с мячом, так и без него. В атаке выступают техничные игроки, способные решить судьбу встречи за счет индивидуального мастерства. В большинстве матчей команда старается играть первым номером и применять высокий прессинг. Это динамичный коллектив с характером".

Демченко также напомнил, что в прошлом сезоне "Карабах" в матче с "Сабахом" (3:3), уступая со счетом 0:3, сумел добиться ничьей:

"Если "Карабах" найдет слабое место соперника, киевское "Динамо" ждут сложные минуты. При этом агдамский клуб не любит играть против команд, которые, как и он сам, применяют высокий прессинг".

Одним из главных преимуществ "Карабаха" специалист считает опыт Гурбана Гурбанова:

"Гурбан Гурбанов намного опытнее Костюка. Он много лет работает в клубе, и его позиции очень прочны. Разговоры о возможной отставке Костюка также не идут на пользу киевскому "Динамо". Однако они должны его мобилизовать. Эта игра станет для Костюка серьезной проверкой профессионализма и умения работать под давлением".

Демченко ожидает результативную ничью в первой встрече. По его прогнозу, матч завершится со счетом 1:1 или 2:2.

Первая игра между киевским "Динамо" и "Карабахом" состоится сегодня, 6 августа, в польском Люблине. Встреча на стадионе "Мотор Люблин Арена" начнется в 21:00 по бакинскому времени. Ответный матч пройдет 13 августа в Баку.

Ранее "Карабах" дважды сыграл вничью с ЦСКА (София) (0:0, 0:0) во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. После ответной встречи агдамский клуб уступил в серии пенальти - 4:5.