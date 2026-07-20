Стала известна дата выборов президента ПФЛ

Стала известна дата выборов нового президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Как сообщает İdman.Biz, голосование состоится 24 июля. Азербайджанские клубы уже проинформированы о проведении заседания.

В настоящее время кандидатом на пост президента ПФЛ является действующий глава организации Эльхан Самедов.

В повестку также включены отчет общественного объединения Профессиональной футбольной лиги, выборы исполнительного органа и обсуждение других вопросов.

В мероприятии примут участие представители клубов Премьер-лиги Азербайджана, Первой и Второй лиг. Во время заседания также будут рассмотрены их предложения и мнения.