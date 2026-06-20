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"Нефтчи" подписал бразильского полузащитника Густаво Клисмана

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июня 2026 17:46
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"Нефтчи" подписал бразильского полузащитника Густаво Клисмана

Футбольный клуб "Нефтчи" оформил очередной трансфер в летнее межсезонье.

Как сообщает İdman.Biz, бакинский клуб подписал контракт с бразильским полузащитником Густаво Клисманом Димарайншем Мирандой.

С 26-летним футболистом заключено соглашение по схеме "2+1". В новой команде он будет выступать под 20-м номером.

Большую часть карьеры Клисман провел в Португалии. В 2025 году он на правах аренды выступал за японский "Виссел Кобе". Последним клубом бразильца была "Санта-Клара", в составе которой он провел 74 матча, забил три мяча и отдал семь голевых передач.

İdman.Biz
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