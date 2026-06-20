Футбольный клуб "Карабах" изменил программу учебно-тренировочных сборов в Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, контрольный матч против болгарского "ЦСКА" отменен.

Вместо него команда Гурбана Гурбанова 27 июня встретится с представителем австрийской Бундеслиги "Тироль". Игра начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Напомним, 22 июня "Карабах" отправится в Австрию, где в рамках второго этапа учебно-тренировочных сборов в Тироле проведет три контрольных матча. Еще две встречи состоятся 1 июля: против украинского "Харькова" - в 15:00 и венгерского "Ференцвароша" - в 20:00 по бакинскому времени.