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"Карабах" изменил программу учебно-тренировочных сборов в Австрии

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июня 2026 16:35
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"Карабах" изменил программу учебно-тренировочных сборов в Австрии

Футбольный клуб "Карабах" изменил программу учебно-тренировочных сборов в Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, контрольный матч против болгарского "ЦСКА" отменен.

Вместо него команда Гурбана Гурбанова 27 июня встретится с представителем австрийской Бундеслиги "Тироль". Игра начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Напомним, 22 июня "Карабах" отправится в Австрию, где в рамках второго этапа учебно-тренировочных сборов в Тироле проведет три контрольных матча. Еще две встречи состоятся 1 июля: против украинского "Харькова" - в 15:00 и венгерского "Ференцвароша" - в 20:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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