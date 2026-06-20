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Футболисты молодежной сборной Азербайджана останутся в "Шамахы"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июня 2026 16:16
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Футболисты молодежной сборной Азербайджана останутся в "Шамахы"

Футболисты молодежной сборной Азербайджана Эдгар Адильханов и Орудж Мамедов продолжат карьеру в "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, оба игрока молодежной сборной Азербайджана до 21 года входили в сферу интересов других клубов Премьер-лиги.

Тем не менее в сезоне-2026/27 Адильханов и Мамедов продолжат выступать за "Шамахы".

Отметим, что Эдгар Адильханов играет за "львов" с 2023 года, а Орудж Мамедов - с 2025-го. Контракты обоих футболистов с клубом рассчитаны до лета 2027 года.

İdman.Biz
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