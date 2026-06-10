Шахрияр Алиев: "Веду переговоры с несколькими клубами, на днях приму решение"

Бывший капитан футбольного клуба "Туран Товуз" Шахрияр Алиев рассказал о планах на продолжение карьеры.

"Я официально покинул "Туран Товуз" и больше не являюсь игроком этой команды. Надеюсь, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по еврокубковому вопросу будет принято в пользу клуба. Сейчас веду переговоры с несколькими клубами Премьер-лиги. Пока не хочу называть их. В ближайшие дни сделаю выбор и приму окончательное решение", - заявил опытный защитник sport24.az.

Таким образом, новый клуб футболиста может определиться уже в ближайшее время.

Напомним, что Алиев выступал за "Туран Товуз" с 2022 года. В минувшем сезоне защитник нечасто появлялся на поле.