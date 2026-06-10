Эльвин Мамедов: "Детский футбол - наша больная тема"

Главный тренер команды U17 клуба "Нефтчи" Эльвин Мамедов поделился мнением о проблемах детского футбола в Азербайджане.

"Детский футбол - наша больная тема, но исправить ситуацию не так сложно", - цитирует специалиста report.az

По словам Мамедова, ключевая ответственность лежит на тренерах.

"Прежде всего мы, тренеры, должны исправить самих себя. Проблема есть и в нас. Дети - это белый лист бумаги. Какое направление ты им покажешь, по нему они и пойдут. В детстве нам часто говорили просто выбивать мяч вперед. Но мы не можем строить игру только на длинных передачах. Детям необходимо прививать технику", - отметил он.

37-летний специалист подчеркнул, что большое влияние на развитие юных футболистов оказывают также родители.

"В нашей стране на тренеров в детском футболе нередко давят родители. Поэтому наставникам тоже нужно помогать и направлять их. Было бы полезно перенимать европейский опыт и применять его у нас. Очень важно участие детских команд в международных турнирах", - сказал Мамедов.

По его мнению, в возрасте от 9 до 13 лет приоритетом должно быть обучение техническим навыкам, а не результат.

"Если ты стал чемпионом в девять лет, что это меняет? Когда в 15 лет не можешь отдать точный пас, приходится возвращаться к базовым вещам. В академии "Нефтчи" есть перспективные ребята. В моей команде U17 есть четыре-пять футболистов, которых я считаю кандидатами в основную команду", - подчеркнул тренер.

Мамедов также рассказал о своих эмоциях после победы в чемпионате с командой U17.

"Как футболист я уже становился чемпионом, но как тренер испытал эти чувства впервые. Это совершенно другие эмоции. Работа с молодыми игроками требует большой ответственности. Даже спустя несколько недель ощущение радости остается", - признался специалист.