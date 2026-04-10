Азер Багиров: "После матча с "Карабахом" я не узнаю свою команду"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал поражение в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Карван-Евлаха" (1:4), сообщает İdman.Biz.

Специалист отметил серьезные кадровые проблемы и ошибки в игре. По его словам, концовка чемпионата складывается непросто, а многочисленные потери в составе негативно сказываются на игре.

"Чемпионат подходит к концу. У нас было много потерь. Мы хотели внести изменения, но не смогли наладить игру в центре и на флангах обороны. После матча с "Карабахом" я не узнаю свою команду. В игре с "Габалой" пропустили простые голы, теперь то же самое произошло в матче с "Карван-Йевлахом". Мы поговорим с футболистами. В любом случае будем смотреть вперед", - заявил Багиров.

Отметим, что после этого поражения "Кяпаз" с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице.