10 Апреля 2026
Азер Багиров: "После матча с "Карабахом" я не узнаю свою команду"

10 Апреля 2026 18:56
Азер Багиров: "После матча с "Карабахом" я не узнаю свою команду"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал поражение в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Карван-Евлаха" (1:4), сообщает İdman.Biz.

Специалист отметил серьезные кадровые проблемы и ошибки в игре. По его словам, концовка чемпионата складывается непросто, а многочисленные потери в составе негативно сказываются на игре.

"Чемпионат подходит к концу. У нас было много потерь. Мы хотели внести изменения, но не смогли наладить игру в центре и на флангах обороны. После матча с "Карабахом" я не узнаю свою команду. В игре с "Габалой" пропустили простые голы, теперь то же самое произошло в матче с "Карван-Йевлахом". Мы поговорим с футболистами. В любом случае будем смотреть вперед", - заявил Багиров.

Отметим, что после этого поражения "Кяпаз" с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице.

Новости по теме

Камал Гулиев: "Лечение осталось незавершенным, рассчитываю на помощь"
17:49
Азербайджанский футбол

Камал Гулиев: "Лечение осталось незавершенным, рассчитываю на помощь"

Экс-футболист сборной Азербайджана рассказал о состоянии здоровья

Сиясет Аскеров: "Наша цель - выйти в плей-офф чемпионата мира"
16:42
Женский футбол

Сиясет Аскеров: "Наша цель - выйти в плей-офф чемпионата мира"

Главный тренер оценил подготовку сборной и соперников по группе

АФФА завершила тренерские курсы УЕФА категории "C"
15:14
Азербайджанский футбол

АФФА завершила тренерские курсы УЕФА категории "C" - ФОТО

Заключительный этап прошел в Учебно-реабилитационном центре

Максим Медведев: "Для PRO категории планирую стажировку в большом клубе"
14:44
Азербайджанский футбол

Максим Медведев: "Для PRO категории планирую стажировку в большом клубе"

Тренер "Карабах-2" рассказал о целях и подходе к работе

Азербайджанским тренерам вручены дипломы УЕФА категории "А" - ФОТО
9 Апреля 19:58
Азербайджанский футбол

Азербайджанским тренерам вручены дипломы УЕФА категории "А" - ФОТО

Дипломы вручили заместитель генерального секретаря Эльчин Мамедов, а также инструкторы Осман Рагимов и Ариф Асадов
"Сумгайыт" отреагировал на слухи о драке тренера с игроками
9 Апреля 15:48
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" отреагировал на слухи о драке тренера с игроками

В клубе опровергли конфликт между Сашей Иличем и футболистами

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов