Торал Байрамов: "Думаю, пенальти там не было"

Защитник сборной Азербайджана по футболу Торал Байрамов поделился впечатлениями от убедительной победы над национальной командой Сент-Люсии. Матч, завершившийся со счетом 6:1, стал рекордным результатом в истории азербайджанской сборной.

Байрамов отметил качественную подготовку коллектива к международному турниру FIFA Series 2026.

"Мы хорошо подготовились как команда и одержали крупную победу. Зафиксирован рекордный результат в истории нашей сборной, и мы очень рады этому. Постараемся и дальше улучшать свою игру", — заявил футболист в комментариях offsideplus.az.

Комментируя условия проведения матча, защитник подчеркнул, что во втором тайме состояние газона ухудшилось из-за сильного дождя. Также Байрамов затронул эпизод с назначением пенальти в ворота соперника на второй минуте: "Что касается момента с пенальти, я думаю, его там не было. Мы оба вели борьбу".

В этом историческом матче за сборную Азербайджана отличились Эмин Махмудов (2-я минута, с пенальти), Рагим Садыхов (21-я), Муса Гурбанлы (37-я), сам Торал Байрамов (64-я), Вусал Искендерли (87-я) и Рустам Ахмедзаде (89-я).

Новости по теме

Нариман Ахундзаде посетил матч НБА в Кливленде
12:53
Мировой футбол

Нариман Ахундзаде посетил матч НБА в Кливленде

Футболист "Коламбус Крю" посмотрел "Кавальерс" - "Хит"
Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды
10:15
Мировой футбол

Футболист "Зиря" дебютировал за сборную Руанды

Лерой Микельс забил в товарищеском матче с Гренадой
Адиль Шукюров признал проблемы: "Мы усложнили себе задачу"
27 Марта 18:45
Азербайджанский футбол

Адиль Шукюров признал проблемы: "Мы усложнили себе задачу"

Главный тренер "Сабаила" обозначил цель команды и оценил положение в таблице

Экс-тренер "Реала" и "Хазар-Лянкярана" опроверг слухи о деменции
27 Марта 17:26
Мировой футбол

Экс-тренер "Реала" и "Хазар-Лянкярана" опроверг слухи о деменции

Валлийский специалист с юмором отреагировал на громкие заявления

Подопечные Айхана Аббасова провели тренировку в преддверии матча со сборной Сент-Люсии - ФОТО
26 Марта 22:22
Азербайджанский футбол

Подопечные Айхана Аббасова провели тренировку в преддверии матча со сборной Сент-Люсии - ФОТО

Матч пройдет 27 марта
Айхан Аббасов: "Подход к детскому футболу должен измениться"
26 Марта 19:48
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов: "Подход к детскому футболу должен измениться"

Специалист также отметил, что футболисты должны приезжать в национальную команду уже подготовленными

Самое читаемое

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге