Торал Байрамов: "Думаю, пенальти там не было"

Защитник сборной Азербайджана по футболу Торал Байрамов поделился впечатлениями от убедительной победы над национальной командой Сент-Люсии. Матч, завершившийся со счетом 6:1, стал рекордным результатом в истории азербайджанской сборной.

Байрамов отметил качественную подготовку коллектива к международному турниру FIFA Series 2026.

"Мы хорошо подготовились как команда и одержали крупную победу. Зафиксирован рекордный результат в истории нашей сборной, и мы очень рады этому. Постараемся и дальше улучшать свою игру", — заявил футболист в комментариях offsideplus.az.

Комментируя условия проведения матча, защитник подчеркнул, что во втором тайме состояние газона ухудшилось из-за сильного дождя. Также Байрамов затронул эпизод с назначением пенальти в ворота соперника на второй минуте: "Что касается момента с пенальти, я думаю, его там не было. Мы оба вели борьбу".

В этом историческом матче за сборную Азербайджана отличились Эмин Махмудов (2-я минута, с пенальти), Рагим Садыхов (21-я), Муса Гурбанлы (37-я), сам Торал Байрамов (64-я), Вусал Искендерли (87-я) и Рустам Ахмедзаде (89-я).