Торал Байрамов: "Сборная не должна быть здесь в лиге D"

Защитник сборной Азербайджана и "Карабаха" Торал Байрамов заявил, что национальная команда не соответствует своему текущему положению и способна на большее.

"Считаю, что сборная не должна находиться на нынешнем месте. У команды есть достаточный потенциал. Верю, что неудачный период останется позади и мы сможем вернуться в Лигу C", - отметил Байрамов в комментарии sportnet.az.

Он подчеркнул, что команда нацелена на победы даже в товарищеских матчах.

"Турнир FIFA Series будет для нас полезным. Мы хорошо подготовились и находимся в хорошем настроении. Несмотря на товарищеский статус игр, будем выходить на поле за победой. Нам важно прервать неудачную серию", - сказал он.

Говоря о ближайшем сопернике, футболист отметил, что команда серьезно подходит к анализу.

"Название соперника не должно вводить в заблуждение. Мы изучили их игры и продолжим анализ. В футболе возможны сюрпризы, поэтому нельзя недооценивать ни одну команду", - заявил Байрамов.

Он также указал на различия между клубным и международным уровнем.

"Клуб и сборная - это разные среды, их нельзя сравнивать. Подходы и требования отличаются, но мы также хотим добиваться результатов и в национальной команде", - добавил защитник.

Отвечая на вопрос о роли легионеров, Байрамов подчеркнул вклад местных игроков.

"Не думаю, что успехи связаны только с легионерами. В предыдущие годы мы и с большим количеством местных футболистов успешно выступали в еврокубках", - отметил он.