15 Марта 2026
RU

Гол хавбека "Кяпаза" прервал сухую серию вратаря "Туран Товуза" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2026 17:31
23
Гол хавбека "Кяпаза" прервал сухую серию вратаря "Туран Товуза"

Вратарь "Туран Товуза" Сергей Самок прервал свою длительную серию без пропущенных мячей в Мисли Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, российский голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении восьми матчей подряд.

Серия Самока завершилась в игре 24-го тура против "Кяпаза". На 55-й минуте полузащитник гянджинской команды Рахман Гаджиев сумел поразить ворота соперника.

Отметим, что до этого Самок в последний раз пропускал мяч в 34-м туре сезона 2024/2025. Тогда 10 мая 2025 года в матче против "Нефтчи" (1:2) его ворота поразил Дембо Дарбо.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

