Тьяго Силва раскритиковал судейство в матче с "Карабахом"

Вратарь "Зиря" Тьяго Силва прокомментировал поражение своей команды от "Карабаха" в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой агдамского клуба со счетом 3:1. Португальский голкипер отметил, что, несмотря на результат, остался недоволен решениями арбитра.

"Обычно я не люблю говорить на такие темы и не хочу ставить под сомнение победу соперника. "Карабах" показал очень хорошую игру и заслужил победу. Но того же не могу сказать о судействе. Думаю, в первом тайме в ворота "Карабаха" должен был быть назначен пенальти", - заявил Силва.

Он также рассказал о ходе матча и переломных моментах встречи.

"В этой игре мы больше действовали от обороны. Когда сократили разницу в счете и пошли вперед, оставили свободные зоны в защите. Индивидуальное мастерство игроков соперника хорошо известно, и они этим воспользовались. После 60-й минуты наши атакующие футболисты оживили игру, но третий гол разрушил наши планы", - отметил вратарь.

Силва также подчеркнул, что команда намерена бороться за место в еврокубках.

"Мы можем бороться за еврокубки. Сейчас наша главная цель - сократить отставание от "Туран Товуз", который занимает третье место", - сказал голкипер "Зиря".