Камило Дуран: "Мне из Колумбии никто не звонил"

Футболист "Карабаха" Камило Дуран заявил, что предстоящие матчи против "Сабаха" могут сыграть ключевую роль в борьбе за титул и Кубок Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

"Думаю, да, в какой-то степени можно сказать, что эти матчи будут решающими. Нам нужно хорошо подготовиться к предстоящим играм, чтобы выиграть все три встречи против "Сабаха". Надеюсь, с Божьей помощью так и будет", - сказал Дуран в беседе с журналистами.

Футболист также прокомментировал победу "Карабаха" над "Зиря" со счетом 3:1 в 24-м туре Mисли Премьер-лиги.

"Мы ожидали, что игра будет тяжелой. Встречи с "Зиря" всегда проходят непросто, они всегда усложняют нам задачу. Тем не менее, мы хорошо поработали как команда и смогли взять три очка. Теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах", - отметил он.

Говоря о предстоящем матче против "Кяпаза", Дуран подчеркнул, что команда настроена только на победу.

"В предыдущем круге мы проиграли им, поэтому на этот раз не можем повторить те же ошибки. Мы отправимся на выезд за тремя очками и должны обязательно победить перед паузой", - заявил игрок "Карабаха".

Дуран также прокомментировал информацию о возможном вызове в сборную Колумбии.

"Да, такие разговоры есть, но пока мне из Колумбии никто не звонил. Поэтому нужно немного подождать. Когда официальный список сборной будет объявлен, тогда можно будет говорить об этом", - подчеркнул он.