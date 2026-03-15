В Нахчыване два стадиона выведены из пользования футбольной федерации

15 Марта 2026 00:16
В Нахчыване два стадиона выведены из пользования футбольной федерации.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее решение подписал премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев.

Согласно решению, отменено постановление Кабинета министров Нахчыванской АР №132 от 12 октября 2023 года о передаче в пользование Нахчыванской футбольной федерации Стадиона Нахчыванской Автономной Республики имени И.Ахундлу и Ордубадского городского стадиона, находящихся в подчинении Министерства молодежи и спорта автономной республики.

Таким образом, оба стадиона выведены из пользования федерации.

