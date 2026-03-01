"Нефтчи" сделал жесткое заявление по судейству в Премьер-лиге Азербайджана

В рамках 22-го тура Мисли Премьер-лиги матч "Шамахы" - "Нефтчи" вновь вывел на первый план вопросы уровня судейства в азербайджанском футболе и справедливого отношения ко всем сторонам.

Как сообщает İdman.Biz, футбольный клуб "Нефтчи" распространил заявление в связи с судейскими решениями в матчах Мисли Премьер-лиги.

Клуб открыто выразил недовольство большим количеством судейских ошибок и несоответствующими вмешательствами VAR:

"В рамках 22-го тура Мисли Премьер-лиги в матче "Шамахы" – "Нефтчи" главный арбитр Камранбек Рагимов обоснованно назначил штрафной удар в пользу соперника, однако последовало вмешательство VAR, и в ворота "Нефтчи" в очередной раз был назначен пенальти. Несмотря на то что наш футболист Мустафа Сек подвергся нарушению правил и полностью по правилам выбил мяч, по "сигналу" из VAR сопернику была предоставлена возможность сравнять счет.

Подобный эпизод произошел и в 16-м туре в матче с "Карван-Евлах". В конце первого тайма после вмешательства VAR в ворота "Нефтчи" также был назначен пенальти, и только гол на последних минутах позволил нашей команде одержать победу. Через несколько дней глава Комитета судей AФФА Рагим Гасанов подтвердил, что решение было ошибочным, отметив, что Игор Рибейро, касаясь мяча головой в воздухе, не использовал руки против соперника незаконно и, соответственно, не нарушал правила.

То же самое можно сказать и о пенальти в матче "Шамахы" - "Нефтчи". Мустафа Сек играет в мяч, не использует руки против соперника незаконно и сам подвергается нарушению. Однако решение - пенальти.

Похоже, у арбитра VAR Джавида Джалилова существуют собственные трактовки правил игры. Этот судья в последние недели часто оказывается в центре внимания, и причиной тому не высокий уровень судейства, а именно такие необоснованные вмешательства, абсурдные решения и произвольная интерпретация правил, как в игре с "Шамахы".

Отдельная тема - поспешное решение главного арбитра Камранбека Рагимова, который после просмотра видеоповтора с рекордной для азербайджанского чемпионата скоростью и всего с одного ракурса вынес вердикт. В нашей лиге даже очевидные голы проверяются VAR по нескольку минут. Не раз бывало, что приглашенный к монитору арбитр долго изучал эпизод и требовал несколько ракурсов. В этом же матче между подходом судьи к монитору и указанием на 11-метровую отметку прошло не более 20 секунд. Примечательно, что последние четыре гола, пропущенные "Нефтчи", были забиты именно после решений арбитров. Все они стали следствием либо ошибочно назначенных пенальти, либо нарушений правил в атаке соперника. Это и пенальти в игре с "Карван-Евлах", и еще один 11-метровый в матче с "Кяпазом", назначенный после вмешательства VAR и впоследствии признанный ошибочным главой Судейского комитета, и еще один пенальти в игре с "Шамахы". Разумеется, после вмешательства VAR.

В данном матче оба гола соперника были забиты с нарушениями правил. В атаке перед первым голом имел место офсайд почти в пять метров, который ассистент арбитра не заметил. На опубликованном изображении четко видно, что футболист соперника находился в положении вне игры в момент передачи. Однако игра не была остановлена, и после углового удара в ворота "Нефтчи" был забит гол.

В целом "Нефтчи" является командой, которая в этом сезоне больше всех пострадала от ошибочных судейских решений. Представленные нами видеоматериалы отражают лишь наиболее явные эпизоды. Несправедливые решения и ошибочные вмешательства VAR привели к серьезным потерям очков, и складывается впечатление, что этот процесс продолжается.

"Нефтчи" - фундамент азербайджанского футбола, старейший и самый титулованный клуб страны с богатой историей. У нас были большие победы, и они еще будут. Однако труд футболистов и тренеров на поле не должен перечеркиваться одним жестом руки и ошибочными решениями некомпетентных судей. Это недопустимо.

Мы требуем от Комитета судей AФФА принять серьезные меры в отношении лиц, допустивших данные ошибки, а также обеспечить, чтобы арбитры, их помощники, четвертые судьи и судьи VAR в дальнейшем действовали более внимательно, в том числе в матчах с участием "Нефтчи". В решающей части сезона любое ошибочное или предвзятое решение сводит на нет многомесячный труд сотен людей и подрывает веру болельщиков в равное отношение ко всем в азербайджанском футболе. "Нефтчи" не нуждается в помощи судей, но и мириться с происходящим не намерен. Мы надеемся, что футбольная общественность поддержит справедливый голос "Нефтчи" и что в дальнейших матчах Мисли Премьер-лиги будет обеспечена справедливость".