1 Марта 2026
Голкипер "Шамахы": "Проявили характер в игре с "Нефтчи" и смогли взять одно очко"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Марта 2026 15:29
Голкипер "Шамахы": "Проявили характер в игре с "Нефтчи" и смогли взять одно очко"

Вратарь "Шамахы" Рикарду Фернандеш прокомментировал матч 22-го тура Мисли Премьер-лиги против "Нефтчи", завершившийся вничью 2:2.

Как передает İdman.Biz, португальский голкипер заявил, что его команда выходила на поле с намерением одержать победу.

"Мы хотели набрать три очка в матче с "Нефтчи". Несмотря на силу соперника, выходили на поле за победой. Дважды уступали в счете, но проявили характер и смогли взять одно очко", - цитирует слова Фернандеша sportal.az.

Фернандеш также высказался о нападающем соперника Венсане Абубакаре, оформившем дубль. "Венсан Абубакар - отличный игрок, элитный бомбардир. У него большой опыт, и играть против таких футболистов всегда интересно", - подчеркнул он .

Голкипер добавил, что густой туман в концовке матча создал сложности для обеих команд, однако не стал искать в этом оправданий. По словам Фернандеша, теперь команда сосредоточена на предстоящем важном матче Кубка Азербайджана против "Карабаха".

İdman.Biz
