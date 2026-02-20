21 Февраля 2026
Экс-тренер сборной Азербайджана: "Карабах" смело играет в Лиге чемпионов"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Февраля 2026 15:15
Бывший главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич высоко оценил выступление "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА. Хорватский специалист отметил, что агдамский клуб провел качественный турнир и добился значимого результата.

"Я внимательно следил за выступлением "Карабаха" в Лиге чемпионов. Команда очень успешно начала турнир и провела ряд качественных матчей. Набранные 10 очков и место среди первых 24 команд - большое достижение как для клуба, так и для азербайджанского футбола", - сказал Юрчевич в беседе с Азертадж.

По его словам, "Карабах" смело играет и сохраняет верность своим принципам.

"Команда сохранила свою игровую философию, и это очень позитивно. В последних матчах ощущалась усталость. Особенно сложно было играть против двух английских клубов, обладающих высоким качеством и физической мощью. Эти команды входят в число сильнейших в Европе, и против них трудно бороться, когда они находятся в оптимальной форме", - отметил специалист.

Он подчеркнул, что несмотря на два поражения, "Карабах" произвел сильное впечатление и получил важный опыт.

"Главный тренер Гурбан Гурбанов и болельщики могут гордиться выступлением команды. Последние поражения неприятны, но такие матчи дают ценный опыт. На этом уровне каждая ошибка сразу наказывается, поэтому в будущем важно действовать внимательнее в обороне. В целом "Карабах" доказал, что даже с относительно небольшим бюджетом можно конкурировать в Лиге чемпионов и показывать зрелищный футбол", - добавил Юрчевич.

