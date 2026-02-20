Полузащитник "Кяпаза", получивший ножевое ранение, возобновит тренировки

Полузащитник "Кяпаза" Вейсал Рзаев, получивший ножевое ранение, начнет индивидуальные тренировки через 15 дней.

"Сейчас уже хожу, все в порядке. На прошлой неделе меня выписали домой. Я поговорил с врачами, после последних обследований сказали, что через 15 дней смогу начать тренировки. Конечно, сразу к командным занятиям присоединиться не получится. Сначала буду работать индивидуально, а затем вернусь в общий тренировочный процесс", - отметил Рзаев в беседе с report.az.

Он также заявил, что разговоров о его возможном уходе из команды не было.

"Думаю, клуб знает о моей текущей ситуации со здоровьем. Возможно, в ближайшие дни станет окончательно ясно, что будет дальше с моим будущим в команде", - сказал футболист.

Напомним, футбольный клуб "Кяпаз" объявил о переходе Рзаева 7 января. 3 февраля в Гяндже он получил ножевое ранение в результате конфликта и был госпитализирован.