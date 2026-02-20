Нариман Ахунадзаде пока не может вылететь в США

Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде пока не может отправиться в США после перехода в "Коламбус Крю".

Как сообщает İdman.Biz, по словам менеджера футболиста Турала Аскерова, 21-летний игрок все еще не получил визу.

"Вопрос должен решиться на следующей неделе, но возможна и задержка. Надеемся, что поездка состоится до начала марта", - цитирует слова менеджера АЗЕРТАДЖ.

Контракт Ахундзаде с клубом MLS рассчитан до лета 2029 года. Агдамский "Карабах" заработал на этом трансфере чуть более 1 миллиона евро.