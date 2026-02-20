21 Февраля 2026
Рашад Садыхов удивился кричалкам фанатов: "Я и сам не понял"

20 Февраля 2026 20:45
Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал поражение в матче 21-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Туран Товуза" (0:2), сообщает İdman.Biz.

Специалист отметил неудачное начало встречи и признал, что команда оказалась в сложном положении уже в первом тайме.

"Мы очень неудачно начали игру и пропустили два мяча. В эти моменты чувствовалась растерянность. Первый тайм провели не так, как хотели, выглядели слабо. Во втором тайме картина была совсем иной, но вскрыть плотную и компактную оборону соперника не удалось", - сказал Садыхов.

По его словам, после перерыва футболисты боролись до конца, однако ошибки, допущенные в начале встречи, исправить уже не удалось.

Тренер также прокомментировал кричалки болельщиков "Туран Товуза" в свой адрес: "Честно говоря, я и сам по ходу игры не понял этого. "Туран Товуз" для меня родная команда. Комментировать не буду, потому что не знаю причину".

