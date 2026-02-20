Первый американец, игравший в Азербайджане, оценил переход Наримана Ахундзаде в MLS

Бывший нападающий "АЗАЛ" и первый американский футболист, выступавший в чемпионате Азербайджана, Джон Олореми прокомментировал переход нападающего "Карабаха" и сборной Азербайджана Наримана Ахундзаде в клуб MLS "Коламбус Крю".

"Я знаю "Карабах" еще со времени, когда играл в Азербайджане. Несколько раз выходил против этой команды, поэтому хорошо ее понимаю. Даже считаю, что стал первым американским футболистом, который выступал в Азербайджане. Нариман же станет первым азербайджанским игроком, выступающим в MLS, и в определенном смысле это делает нас коллегами", - отметил Олореми в комментарии futbolinfo.az.

Олореми назвал трансфер значимым событием как для игрока, так и для лиги.

"Считаю, что это большое событие, особенно для самой лиги. Качество игры, особенно в "Карабахе", уже много лет остается высоким. В современном футболе, когда внимание в основном сосредоточено на топ-5 лигах Европы, показывать свой уровень и конкурировать непросто. Однако успешные выступления "Карабах" в еврокубках ясно демонстрируют, что и лига, и общий уровень за последние 10-12 лет постоянно развивались", - сказал он.

Олореми также рассказал о развитии MLS.

"С момента моего дебюта в 2005 году за "Чикаго Файр" MLS выросла невероятно. Затем я два года выступал за "Спортинг Канзас Сити" и видел, как она расширяется. Привлечение большого числа известных и качественных игроков повысило общий уровень. Параллельно увеличилось количество клубов, что открыло больше возможностей для профессиональной карьеры. Именно эти факторы позволили MLS выйти на нынешний уровень.

Конечно, чтобы считаться одной из ведущих лиг мира, предстоит пройти еще долгий путь. Но если оценивать проделанную работу за короткий период, это действительно серьезное достижение. Речь не только о результатах на поле, но и о том, как лига изменила восприятие футбола в США", - заявил он.

Он также сравнил чемпионаты Азербайджана и США.

"Считаю, что напрямую сравнивать эти лиги не совсем корректно, поскольку их структура различается. В MLS инфраструктура и условия почти у всех клубов находятся на одинаковом уровне. Возможности схожи, а уровень игроков по стране близок.

В Азербайджане ситуация иная. Существует заметная разница между ведущими клубами и командами, стремящимися закрепиться в лиге. Кроме того, в MLS отсутствует система вылета и повышения. Также нет клубов, которые можно назвать супергигантами в европейском понимании.

Если говорить об уровне игроков, считаю, что футболисты "Карабаха" или "Нефтчи", а также команды из первой тройки чемпионата Азербайджана обладают достаточным качеством и потенциалом, чтобы выступать в MLS. Однако в целом MLS на бумаге выглядит лигой с большим числом клубов, более широкими возможностями и более высоким средним уровнем. При этом, если сравнивать только сильнейшие клубы Азербайджана, картина может быть иной", - добавил Олореми.