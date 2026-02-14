"Нефтчи" усилил состав тремя легионерами

"Нефтчи" подписал трех иностранных футболистов для резервной команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, до конца текущего сезона подписаны соглашения с бельгийцем гвинейского происхождения Мамади Диавара, а также нигерийцами Фридомом Данджумой Истифанусом и Опейеми Эзекелем Олувафеми. По желанию клуба контракты могут быть продлены еще на два года.

19-летний Диавара ранее выступал за команду U19 немецкого "Шальке 04". 18-летний Истифанус играл в нигерийском клубе "Брод Сити", а 19-летний Олувафеми защищал цвета "36 Лайон".