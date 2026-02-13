В контракте Кохальски с "Карабахом" есть особый пункт

В соглашении голкипера "Карабаха" Матеуша Кохальски прописан пункт о выкупе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Meczyki.pl, сумма отступных за польского вратаря составляет 2,5 миллиона евро. Активировать этот пункт могут только клубы из Англии, Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Шотландии и США.

Кроме того, команда, которая подпишет футболиста, должна будет выплатить агдамскому клубу 20 процентов от последующей перепродажи игрока.

"Карабах" приобрел Кохальски летом 2024 года у польского "Стали". В текущем сезоне 25-летний голкипер провел 24 официальных матча в составе чемпиона Азербайджана.