13 Февраля 2026
RU

В контракте Кохальски с "Карабахом" есть особый пункт

Азербайджанский футбол
Новости
13 Февраля 2026 18:55
22
В контракте Кохальски с "Карабахом" есть особый пункт

В соглашении голкипера "Карабаха" Матеуша Кохальски прописан пункт о выкупе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Meczyki.pl, сумма отступных за польского вратаря составляет 2,5 миллиона евро. Активировать этот пункт могут только клубы из Англии, Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Шотландии и США.

Кроме того, команда, которая подпишет футболиста, должна будет выплатить агдамскому клубу 20 процентов от последующей перепродажи игрока.

"Карабах" приобрел Кохальски летом 2024 года у польского "Стали". В текущем сезоне 25-летний голкипер провел 24 официальных матча в составе чемпиона Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский тренер из Канады оценил переход Наримана Ахундзаде в MLS
16:37
Азербайджанский футбол

Азербайджанский тренер из Канады оценил переход Наримана Ахундзаде в MLS

Трансфер форварда сборной в "Коламбус Крю" назван важным шагом для азербайджанского футбола
УЕФА раскрыл масштаб финансовой поддержки азербайджанского футбола
15:11
Азербайджанский футбол

УЕФА раскрыл масштаб финансовой поддержки азербайджанского футбола

Средства распределены между сборной и клубами по итогам сезона 2024/2025
УЕФА раскрыл, сколько заработал "Карабах" за прошлый сезон Лиги чемпионов
14:27
Азербайджанский футбол

УЕФА раскрыл, сколько заработал "Карабах" за прошлый сезон Лиги чемпионов

Опубликован официальный финансовый отчет за сезон 2024/2025
Нариман Ахундзаде в "Коламбус Крю": все о клубе, MLS и когда матч против Месси – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
13:57
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде в "Коламбус Крю": все о клубе, MLS и когда матч против Месси – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана перешел в эталонный футбольный клуб MLS
Вратарь "Сабаха" может перейти в клуб из Турции
12:16
Азербайджанский футбол

Вратарь "Сабаха" может перейти в клуб из Турции

Стас Покатилов ведет переговоры и может продолжить карьеру в Суперлиге
"Сумгайыт" усилился нападающим сборной Буркина-Фасо
03:20
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" усилился нападающим сборной Буркина-Фасо

28-летний футболист подписал соглашение до конца сезона-2026/27

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены