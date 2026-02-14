В "Коламбус Крю" учат фамилию Ахундзаде и ждут азербайджанских болельщиков – ОБЗОР İDMAN.BİZ

После официального объявления о переходе форварда сборной Азербайджана Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" болельщики клуба начали активно обсуждать новичка в сети, оценивая его опыт, роль в атаке и даже то, насколько быстро стадион привыкнет к его фамилии, сообщает İdman.Biz.

В частности, в комментариях встречается оптимизм по поводу уровня игрока и европейского бэкграунда "Карабаха". Так, один из пользователей напомнил, что "Карабах" стабильно выступает в ведущих европейских турнирах и у футболиста есть опыт Лиги чемпионов, добавив: "Интересно посмотреть, как он адаптируется в MLS".

Другой резюмирует настроение попроще: "Мне нравится план пропускать бесконечно, но забивать на один больше. Теперь бы защиту, пожалуйста".

Отдельной темой стало произношение фамилии новичка. Болельщики прямо просят подсказку: "Кто-нибудь скажите, как это вообще произносится?", а также благодарят, если кто-то напишет транскрипцию. Некоторые уже заранее думают о кричалках на трибунах: "Как это будет звучать, когда весь стадион будет кричать его фамилию? Может, диктор поможет нам?".

В ответ звучит уверенность, что "Коламбус" уже проходил через сложные фамилии: "Если трибуны научились скандировать "Лаппалайнен", "Рувулкаба" и "Вальесилья", то и эту выучим".

Еще одна заметная реакция связана с ожиданием наплыва азербайджанских болельщиков в аккаунты "Крю". В обсуждениях пишут: "Готовьтесь, азербайджанцы захватят комментарии в Facebook и Instagram под каждым постом клуба", подразумевая, что после трансфера аудитория и активность под публикациями клуба заметно вырастут.

Остается надеяться, что азербайджанские болельщики не разочаруют своих американских коллег и станут активно поддерживать соотечественника в "Коламбус Крю".