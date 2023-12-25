Капитан соперника "Карабаха" - в тройке лучших футболистов чемпионата Португалии

Капитан «Браги» Рикардо Хорта входит в тройку лучших футболистов чемпионата Португалии в соответствии с текущей статистикой.

Как сообщает İdman.biz, в составе соперника «Карабаха» по плей-офф Лиги Европы, на данный момент выделяется именно опытный нападающий. Согласно данным Sofascore, показатель Хорта в xG (ожидание гола) составляет 4.24. В среднем за игру форвард, имеющий семь забитых мячей в текущем чемпионате, 8 раз успешно идет в дриблинг, выигрывает 11 единоборств и делает 2 голевые передачи. Аккуратность пасов нападающего составляет 84.11 процентов, а в среднем за матч Хорта получает оценку 7.69 от экспертов.

Статистический список лучших футболистов Португалии возглавляет Виктор Гьекереш из «Спортинга», а на втором месте Анхель Ди Мария из «Бенфики».

В десятку лучших от «Браги», помимо Хорты, также входят Симон Банза и Роджер Фернандес.

Ниджат Закиев

İdman.biz