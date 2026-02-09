Главный тренер "Карван-Евлаха": "Не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза"

Главный тренер "Карван-Евлах" Физули Мамедов прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Туран Товуз" со счетом 0:1. Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил самоотдачу своих подопечных, несмотря на поражение.

"Туран Товуз" является хорошей командой. Мы заранее проанализировали стиль игры соперника, понимали, как они обороняются и выходят в атаки. Наши футболисты на поле отдали столько сил, сколько было необходимо. С такой игрой можно рассчитывать на положительные результаты, однако нам нужно действовать еще увереннее. Мы продолжим работать, чтобы в следующих матчах выглядеть более эффективно", - сказал Мамедов.

Наставник "Карван-Евлаха" также обратил внимание на один из спорных эпизодов по ходу встречи. По его словам, в одном моменте против защитника его команды был совершен жесткий фол, который, по мнению тренера, мог быть оценен более строго. "В одном из эпизодов против нашего игрока сыграли очень грубо, и арбитры могли иначе трактовать этот момент. Однако я не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза", - заявил Мамедов.