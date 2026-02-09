9 Февраля 2026
RU

Главный тренер "Карван-Евлаха": "Не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Февраля 2026 21:31
26
Главный тренер "Карван-Евлаха": "Не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза"

Главный тренер "Карван-Евлах" Физули Мамедов прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Туран Товуз" со счетом 0:1. Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил самоотдачу своих подопечных, несмотря на поражение.

"Туран Товуз" является хорошей командой. Мы заранее проанализировали стиль игры соперника, понимали, как они обороняются и выходят в атаки. Наши футболисты на поле отдали столько сил, сколько было необходимо. С такой игрой можно рассчитывать на положительные результаты, однако нам нужно действовать еще увереннее. Мы продолжим работать, чтобы в следующих матчах выглядеть более эффективно", - сказал Мамедов.

Наставник "Карван-Евлаха" также обратил внимание на один из спорных эпизодов по ходу встречи. По его словам, в одном моменте против защитника его команды был совершен жесткий фол, который, по мнению тренера, мог быть оценен более строго. "В одном из эпизодов против нашего игрока сыграли очень грубо, и арбитры могли иначе трактовать этот момент. Однако я не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза", - заявил Мамедов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Состоялась свадьба дочери Гурбана Гурбанова - ФОТО + ВИДЕО
23:38
Азербайджанский футбол

Состоялась свадьба дочери Гурбана Гурбанова - ФОТО + ВИДЕО

Торжество прошло в Баку и было организовано в соответствии с религиозными традициями
Курбан Бердыев извинился за "атаку" на судью - ВИДЕО
21:52
Азербайджанский футбол

Курбан Бердыев извинился за "атаку" на судью - ВИДЕО

Главный тренер "Туран Товуза" признал свое поведение недопустимым и прокомментировал удаление

Главный тренер "Имишли": "Матч получился сложнее, чем мы ожидали"
20:10
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Имишли": "Матч получился сложнее, чем мы ожидали"

Жорже Кашкилья подвел итоги нулевой ничьей с "Кяпазом"

"Зиря" подписал воспитанника "Галатасарая"
19:59
Азербайджанский футбол

"Зиря" подписал воспитанника "Галатасарая"

21-летний турецкий нападающий Эрен Айдын перешел в бакинский клуб до конца сезона

Азер Багиров: "Мы хорошо боролись против "Имишли"
19:15
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Мы хорошо боролись против "Имишли"

Главный тренер "Кяпаза" подвел итоги выездного матча 19-го тура Мисли Премьер-лиги

Карабахское дерби с ветеранами и хоккейным счетом - РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
18:00
Азербайджанский футбол

Карабахское дерби с ветеранами и хоккейным счетом - РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

В историческом поединке "Зангезур" - "Ханкенди" было забито 11 мячей

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!