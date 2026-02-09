9 Февраля 2026
RU

Заур Гаджиев: "Название "Ханкенди" стало для меня решающим фактором" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
9 Февраля 2026 11:54
72
Заур Гаджиев: "Название "Ханкенди" стало для меня решающим фактором" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Новый главный тренер футбольного клуба "Ханкенди" Заур Гаджиев рассказал о причинах принятого решения и задачах, стоящих перед командой. Специалист отметил, что при наличии предложений из других мест именно название клуба сыграло для него ключевую роль.

"Несмотря на то что у меня были предложения из нескольких клубов, название "Ханкенди" имело для меня особое значение. Этот город долгие годы находился под вражеской оккупацией и был освобожден благодаря армии, воле президента и народа", - сказал Гаджиев в комментариях İdman.Biz.

По словам тренера, он видит у команды потенциал, выходящий за рамки выступления во Второй лиге. "Ханкенди должен представлять Азербайджан не только во Второй лиге, но и в будущем в Европе. Я верю, что смогу добиться с этой командой серьезных результатов, и мы уже работаем в этом направлении", - подчеркнул он.

Гаджиев также обозначил задачу на сезон. "Наша цель - чемпионство во Второй лиге. Основным соперником считаю "Гарадаг Локбатан". Это опытная команда, но мы уверены, что способны стать чемпионами", - отметил специалист.

Отметим, что в эти минуты в Баку на стадионе имени Исмета Гайбова проходит товарищеский матч между командами "Ханкенди" и "Зангезур".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Состоялась свадьба дочери Гурбана Гурбанова - ФОТО + ВИДЕО
23:38
Азербайджанский футбол

Состоялась свадьба дочери Гурбана Гурбанова - ФОТО + ВИДЕО

Торжество прошло в Баку и было организовано в соответствии с религиозными традициями
Курбан Бердыев извинился за "атаку" на судью - ВИДЕО
21:52
Азербайджанский футбол

Курбан Бердыев извинился за "атаку" на судью - ВИДЕО

Главный тренер "Туран Товуза" признал свое поведение недопустимым и прокомментировал удаление

Главный тренер "Карван-Евлаха": "Не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза"
21:31
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Карван-Евлаха": "Не хочу бросать тень на победу "Туран Товуза"

Физули Мамедов прокомментировал поражение в 19-ом Мисли Премьер-лиги

Главный тренер "Имишли": "Матч получился сложнее, чем мы ожидали"
20:10
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Имишли": "Матч получился сложнее, чем мы ожидали"

Жорже Кашкилья подвел итоги нулевой ничьей с "Кяпазом"

"Зиря" подписал воспитанника "Галатасарая"
19:59
Азербайджанский футбол

"Зиря" подписал воспитанника "Галатасарая"

21-летний турецкий нападающий Эрен Айдын перешел в бакинский клуб до конца сезона

Азер Багиров: "Мы хорошо боролись против "Имишли"
19:15
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Мы хорошо боролись против "Имишли"

Главный тренер "Кяпаза" подвел итоги выездного матча 19-го тура Мисли Премьер-лиги

Карабахское дерби с ветеранами и хоккейным счетом - РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
18:00
Азербайджанский футбол

Карабахское дерби с ветеранами и хоккейным счетом - РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

В историческом поединке "Зангезур" - "Ханкенди" было забито 11 мячей

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!