Заур Гаджиев: "Название "Ханкенди" стало для меня решающим фактором" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Новый главный тренер футбольного клуба "Ханкенди" Заур Гаджиев рассказал о причинах принятого решения и задачах, стоящих перед командой. Специалист отметил, что при наличии предложений из других мест именно название клуба сыграло для него ключевую роль.

"Несмотря на то что у меня были предложения из нескольких клубов, название "Ханкенди" имело для меня особое значение. Этот город долгие годы находился под вражеской оккупацией и был освобожден благодаря армии, воле президента и народа", - сказал Гаджиев в комментариях İdman.Biz.

По словам тренера, он видит у команды потенциал, выходящий за рамки выступления во Второй лиге. "Ханкенди должен представлять Азербайджан не только во Второй лиге, но и в будущем в Европе. Я верю, что смогу добиться с этой командой серьезных результатов, и мы уже работаем в этом направлении", - подчеркнул он.

Гаджиев также обозначил задачу на сезон. "Наша цель - чемпионство во Второй лиге. Основным соперником считаю "Гарадаг Локбатан". Это опытная команда, но мы уверены, что способны стать чемпионами", - отметил специалист.

Отметим, что в эти минуты в Баку на стадионе имени Исмета Гайбова проходит товарищеский матч между командами "Ханкенди" и "Зангезур".