Азер Багиров - о поражении своей команды: "Это была лишь первая игра"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров подвел итоги первого матча 1/4 финала Bizob Кубка Азербайджана по футболу против "Туран Товуза", в котором его команда уступила со счетом 0:1, сообщает İdman.Biz.

"Это была лишь первая игра, но она получилась очень насыщенной и боевой. Мы достойно сражались и в ответной встрече постараемся изменить ход противостояния. В первом тайме на поле у нас одновременно находились девять азербайджанских футболистов — для команды это стало своего рода испытанием. Надеюсь, в следующем матче мы проявим больше ответственности и сможем пробиться в следующий раунд.

Что касается наших шансов, то сегодня один из ударов пришелся в перекладину, были и другие моменты. В ответной игре постараемся максимально реализовать свои возможности", — отметил Багиров.