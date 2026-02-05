7 Февраля 2026
Исполнительный директор "Араз-Нахчывана": "Не сомневаемся, что повторим прошлогодний результат"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Февраля 2026 14:22
Исполнительный директор "Араз-Нахчывана": "Не сомневаемся, что повторим прошлогодний результат"

Исполнительный директор "Араз-Нахчывана" Эльдениз Юсубов прокомментировал серию неудачных результатов команды и задачи на сезон.

По его словам, спад после зимней паузы не стал неожиданностью для клуба. Юсубов отдельно отметил матч против "Имишли", заявив, что погодные условия и состояние поля не позволили команде показать качественный футбол. "В такой ситуации говорить о зрелищной игре невозможно. На поле шла борьба в грязи", - сказал Юсубов в комментариях sport24.az.

Он подчеркнул, что руководство продолжает доверять нынешнему составу "Если команда проигрывает, ответственность лежит на всем коллективе. Мы не получили от игроков того, на что рассчитывали, но уверены, что сможем выйти из этого периода", - отметил он.

Функционер заявил, что главной задачей клуба остается борьба за еврокубки. "Мы не сомневаемся, что сможем повторить прошлогодний результат. Сейчас наша задача — выйти из неудачной серии и порадовать болельщиков", - сказал Юсубов.

