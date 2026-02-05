7 Февраля 2026
RU

Бранимир Субашич оценил шансы "Карабаха" в плей-офф ЛЧ

Азербайджанский футбол
Новости
5 Февраля 2026 11:39
71
Бранимир Субашич оценил шансы "Карабаха" в плей-офф ЛЧ

Бывший футболист сборной Азербайджана, "Нефтчи" и "Карабаха" Бранимир Субашич поделился мнением о выступлении "скакунов" в еврокубках и ситуации в стане "нефтяников". Субашич отметил, что внимательно следит за матчами "Карабаха" в Лиге чемпионов и высоко оценил результаты команды.

"Думаю, их выступление в этом сезоне можно назвать великолепным. Когда проходила жеребьевка, все надеялись на хороший результат, но команда добилась действительно большого успеха", - сказал он в комментариях sport24.az.

Говоря о противостоянии "Карабаха" с "Ньюкаслом" в плей-офф, он подчеркнул: "Сегодня в футболе возможно все. "Карабах" уже доказал, что способен бороться с сильными европейскими командами".

Он также высказался о положении "Нефтчи", заявив, что команда постепенно пытается стабилизировать результаты, но от нее ожидают большего. По его словам, бакинский клуб достоин занимать более высокие позиции. Комментируя работу главного тренера Юрия Вернидуба, экс-игрок отметил: "Я лично не знаком с тренером, но считаю, что выбор футболистов играет очень важную роль. Психология тренера тоже имеет большое значение".

Отвечая на вопрос о предстоящем матче "Нефтчи" с "Карабахом", он отметил: "Я уважаю оба клуба, но "Нефтчи" занимает особое место в моем сердце. У меня с этим клубом связано много хороших воспоминаний. Пусть победит сильнейший".

İdman.Biz
