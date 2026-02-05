Болельщица из Ньюкасла приехала в Ливерпуль поддержать "Карабах" - ВИДЕО

Уроженка английского Ньюкасла по имени Кэти неожиданно пообщалась с азербайджанскими фанатами во время поездки в Ливерпуль на матч заключительного тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА "Ливерпуль" - "Карабах" - (6:0).

Как сообщает İdman.Biz, девушка приехала в город, чтобы поддержать "Карабах". По словам болельщицы, она проживает в Баку и частично владеет азербайджанским языком.

"Баку очень красивый, я люблю Баку!", - сказала Кэти.

Отметим, что "Карабах" по итогам основной стадии вышел в стыковой раунд турнира. Соперником агдамского клуба на этой стадии станет другой английский клуб - "Ньюкасл". Первая встреча пройдет дома, ответный матч состоится на выезде. Игры плей-офф запланированы на 17-18 и 24-25 февраля.