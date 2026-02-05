7 Февраля 2026
Экс-защитник "Нефтчи": "Мы написали историю и стали одной из лучших команд своего времени"

5 Февраля 2026 13:39
Экс-защитник "Нефтчи": "Мы написали историю и стали одной из лучших команд своего времени"

Бывший защитник "Нефтчи" Бруно Бертуччи высказался о нынешнем состоянии бакинского клуба и работе тренерского штаба. Бразилец, который в настоящее время проживает в городе Санту-Андре штата Сан-Паулу, где занимается управлением футбольными школами и тренерской деятельностью, подчеркнул, что частая смена тренеров у "Нефтчи" мешает формированию идентичности и игрового стиля команды.

Бывший футболист также отметил, что период выступления за "Нефтчи" считает одним из лучших в своей карьере.

"Самые яркие воспоминания в моей карьере связаны с выступлением за "Нефтчи". У нас была сильная команда, игроки отлично понимали друг друга, боролись до конца и были опасны для любого соперника. Мы написали историю и стали одной из лучших команд своего времени", - цитирует его слова futbolinfo.az.

Бертуччи добавил, что продолжает поддерживать связь с бывшими партнерами по команде, среди которых Кауа и Флавиньо, а также иногда общается с Денисом Силвой, Родригиньо, Эриком Рамосом и Николасом Каналесом.

Оценивая успехи "Карабаха", бразилец заявил, что клуб добился значительного прогресса как на внутренней арене, так и в еврокубках. "Они проделывают невероятную работу. Организация, инфраструктура, финансовая стабильность и грамотное управление создают условия для достижения результатов", - сказал Бертуччи.

Отвечая на вопрос о возможной работе в Азербайджане, бывший защитник заявил, что пока не рассматривает такие варианты, однако выразил желание вновь посетить страну. "Я не могу ничего сказать о тренерской работе в Азербайджане, но с удовольствием вернулся бы туда как турист и болельщик "Нефтчи", - отметил Бертуччи.

