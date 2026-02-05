7 Февраля 2026
Бывший глава ПФЛ: "У этого шага "Нефтчи" есть одно название - зависть"

Азербайджанский футбол
Новости
5 Февраля 2026 16:17
Бывший глава ПФЛ: "У этого шага "Нефтчи" есть одно название - зависть"

Бывший президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и экс-вице-президент "Нефтчи" Рамин Мусаев высказался о решении бакинского клуба отказаться поддержать просьбу "Карабаха" о переносе матча.

Мусаев считает, что инициатива могла исходить от главного тренера "Нефтчи" Юрия Вернидуба и выразил сомнение, что подобное решение принимало руководство клуба. "Вероятно, главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб мог придерживаться такого мнения. Я не могу поверить, что руководство клуба стало бы возражать против переноса одного матча", - сказал Мусаев в комментариях sportnet.az.

Он отметил, что в аналогичной ситуации "Карабах" вряд ли отказал бы сопернику и заявил, что не видит логики в подобном решении. "Может наступить момент, когда подобная возможность появится и у "Нефтчи". Думаю, тогда "Карабах" не отказал бы. Честно говоря, я даже не нахожу слов", - добавил он.

Бывший функционер подчеркнул, что отказ не связан с давлением болельщиков: "Я хорошо знаю болельщиков "Нефтчи" и уважаю их. Помню, как несколько лет назад они вместе со своей атрибутикой поддерживали "Карабах" в еврокубковых матчах", - заявил Мусаев.

По его мнению, подобный шаг нельзя оправдать спортивной необходимостью. "Это действие не укладывается ни в какие рамки. Это всего лишь один матч. Если бы речь шла о последнем туре и очки имели решающее значение для "Нефтчи", это было бы другое дело", - подчеркнул он.

Мусаев также заявил, что считает решение проявлением зависти. "У этого шага "Нефтчи" есть одно название - зависть. Если бы результат матча определял чемпионство или путевку в еврокубки, тогда отказ можно было бы понять. Но сейчас ничего подобного нет", - сказал он.

Он добавил, что борьба за чемпионство в текущем сезоне еще далека от завершения и отметил, что "Карабах" способен выдержать плотный календарь благодаря ширине состава. Кроме того, Мусаев считает, что агдамский клуб может успешно выступить в противостоянии с английским "Ньюкаслом". "В футболе возможно все. Почему бы и нет? Кто раньше верил, что они смогут пройти в плей-офф?", - ответил Мусаев.

