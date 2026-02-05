"Адана Демирспор" до сих пор не выплатил долг Магомедалиеву

Турецкий клуб "Адана Демирспор" до сих пор не выплатил вратарю сборной Азербайджана и "Карабаха" Шахруддину Магомедалиеву задолженность на сумму свыше 1 млн манатов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, 31-летний голкипер заявил, что пока не получил никаких новостей от противоположной стороны по данному вопросу.

Магомедалиев перешел из "Карабаха" в "Адана Демирспор" летом 2023 года и подписал с турецким клубом двухлетний контракт. Позже между сторонами возникли проблемы с выполнением финансовых обязательств. По этой причине вратарь обратился в ФИФА, которая частично удовлетворила его жалобу на представителя Суперлиги.

Клуб из Аданы должен выплатить Магомедалиеву 100 тыс долларов (примерно 170 тыс манатов) в качестве невыплаченного бонуса. Кроме того, за расторжение контракта футболист должен получить компенсацию в размере 607 тыс долларов (примерно 1 млн 31 тыс манатов).