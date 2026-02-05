"Сабах" усилился футболистом сборной Габона

Футбольный клуб "Сабах" усилил состав новым игроком.

Как сообщаетİdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, габонский нападающий Патрик Орфе Мбина продолжит карьеру в составе "сов".

25-летний футболист перешел в "Сабах" на правах аренды из словенского клуба "Марибор". Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Согласно достигнутой между сторонами договоренности, азербайджанский клуб будет иметь опцию выкупа игрока по завершении сезона.

В разные годы Мбина выступал за клубы "Порт-Жантиль" (2016–2018), "Коломье" (2018), "Безье Б" (2019–2020), "Гренобль Б" (2020–2021), "Бове" (2021–2022), "Шамалье" (2022–2023), "Ним" (2023–2024), "Лейрия" (2025, аренда) и "Марибор" (2024–2025).

Футболист также является игроком национальной сборной Габона, за которую провёл 5 матчей.