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"Хотим усилить команду во время зимнего перерыва"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Декабря 2023 20:42
"Хотим усилить команду во время зимнего перерыва"

«Мы наблюдали интересную игру. Хотя голов не было забито, обе команды боролись».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Азер Багиров после матча против «Зиры» в рамках XVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Молодой специалист прокомментировал голевые эпизоды в матче, завершившемся со счетом 0:0. Он рассказал, что они выявили недостающие аспекты: «У нас были эпизоды, но мы не смогли ими воспользоваться. Мы продолжим свой путь. Знаем, над чем нужно работать. Хотим усилить команду во время зимнего перерыва. Посмотрим на ситуацию. Будем искать местных игроков. Но никто не захочет отдавать своего хорошего игрока другой команде. Вот почему наша работа будет трудной».

Отметим, что «Араз-Нахчыван» в пятый раз подряд покинул поле без победы. В этих встречах команда сыграла 3 ничьи и 2 раза проиграла.

İdman.biz

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