"Игра проходила в напряженной борьбе. "Араз-Нахчыван" был более активен в первые 10-15 минут матча".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Рашад Садыхов, главный тренер команды "Зира", сыгравшей вничью с "Араз-Нахчываном".

Молодой специалист прокомментировал неудачные результаты, зафиксированные в последних турах. Садыхов отметил, что они не смогли использовать голевые моменты: «Поскольку мы занимали первое место, команда находилась в напряжении. За 16 туров ни одна игра не далась нам легко. Даже когда мы побеждали, то испытывали большие трудности. Это нормально. Мы завоевали 28 очков, идём на втором месте, всё хорошо. Но не можем использовать голевые эпизоды. Это происходит из-за напряжения.

Главный тренер "Зиры" заявил, что зимой они могут усилиться несколькими игроками: "Есть несколько позиций, хотим расширить состав. Но даже если трансферов не будет, у нас достаточно хорошая команда, поэтому мы продолжим в том же духе. Я доволен каждым из игроков. Возможностей для ротаций в атаке мало. Нам предстоит сыграть три важных матча. Хотелось бы приобрести двух качественных нападающих. Мы должны решить проблему».

Отметим, что матч XVI тура Премьер-лиги Азербайджана между «Зирой» и «Араз-Нахчываном» завершился со счетом 0:0.

İdman.biz