"Мы обыграли хорошую команду"

«Прежде всего, спасибо Богу за то, что он делает счастливыми людей, которые нас любят. Мы смогли порадовать всех, кто любит «Кяпаз».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров.

Он прокомментировал победу над «Габалой» в XVI туре Премьер-лиги Азербайджана. Шукуров поблагодарил болельщиков за особую роль в завоевании трех очков: «Они всегда поддерживают нас в наших играх. Что касается матча, то мы играли против хорошо организованного соперника. У Эльмара Бахшиева очень хорошая команда. Я очень рад, что мы выиграли. Потому что мы выиграли игру у хорошей команды. Желаю им успехов в будущих играх».

Отметим, что «Кяпаз» победил со счетом 3:0 и уступил последнее место в турнирной таблице своему сопернику.

İdman.biz