"Кяпаз" разгромил "Габалу" - ВИДЕО

Сегодня проходят две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в Габале встретились аутсайдеры - "Кяпаз" и "Габала".

Гостем «Зиры» будет «Араз-Нахчыван», набравший в последних 4-х играх всего 2 очка. В последних турах работа подопечных Рашада Садыгова складывается не гладко. "Зира", потерявшая лидерство, в последнем туре уступила «Нефтчи». Матч между командами в первом туре завершился победой «Араз-Нахчывана» со счетом 1:0.

Отметим, что 9 ноября «Сабах» примет «Сабаил», а «Нефтчи» - «Туран-Товуз». В стартовом матче тура "Карабах" на выезде одержал победу над "Сумгаитом" со счетом 6:1.

Азербайджанская Премьер-лига

XVI тур

9 декабря

15:00. «Габала» – «Кяпаз» – 0:3

Голы: Георгий Папунашвили, 6, 72, Адама Ниане, 70

Красная карточка: Эмиль Сафаров, 50.

Главный судья: Ингилаб Мамедов

"Габала": 1. Рашад Азизли, 34. Урфан Аббасов (к), 28. Мурад Мусаев, 5. Рауф Гусейнли, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африкако, 99. Ахмед Айзая, 19. Самуэль Теттех, 9. Айюб Аллаш , 10. Омар Хани, 8. Гилад Абрамов

Резервные игроки: 13. Кристоф Атангана, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 2. Илькин Киртимов, 14. Ульви Искендеров, 12. Ниджат Алиев, 33. Гусейн Мурсалов, 7. Эмиль Сафаров, 18. Мехрадж Бахшали, 3. Зураб Очигава, 72. Усама Халайла, 17. Яови Акакпо

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

«Кепас»: 96. Игорь Родригез, 7. Эхтирам Шахвердиев, 14. Эльчин Алиджанов, 4. Вусал Масимов, 8. Эльмир Тагиев, 88. Шакир Сеидов, 26. Адама Ниане, 25. Георгий Папунашвили, 9. Мате Квирквиа, 78 Егор Хвалько (к), 21. Мартинс Джуниор

Резервные игроки: 1. Владислав Василючек, 12. Кямран Ибрагимов, 3. Вургун Гусейнов, 10. Турал Рзаев, 99. Али Самадов, 20. Махир Гасанов, 6. Немет Мусаев, 22. Руфат Ахмедов, 15. Джавад Керимов, 91. Латир Форчун

Главный тренер: Адиль Шукуров

Габалинский городской стадион

17:00. "Зира" - "Араз-Нахчыван"

Главный судья: Рашад Ахмедов

Стадион спорткомплекса Зира

Команда И В Н П М О "Карабах" 16 11 2 3 42-14 35 "Зира" 15 8 4 3 13-8 28 "Сумгаит" 16 6 5 5 17-22 23 "Сабаил" 15 6 5 4 23-22 23 "Араз-Нахчыван" 15 6 4 5 17-16 22 "Нефтчи" 15 6 4 5 16-13 22 "Сабах" 15 5 4 6 21-19 19 "Туран-Товуз" 15 4 4 7 23-24 16 Габала" 15 3 2 10 11-26 11 "Кяпаз" 15 2 4 9 7-26 10

Бомбардиры:

12 – Жунинью ("Карабах")

6 – Леандро Андраде ("Карабах)", Рамалингом ("Сабаил")

5 – Нуну ("Сабаил"), Орхан Алиев ("Араз-Нахчыван"), Джон ("Туран-Товуз"), Кейта, Бензия (оба - "Карабах")

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