Азербайджанский футболист ведет переговоры с турецкими и румынскими клубами

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли, защищающий честь албанского клуба «Эгнатия», может сменить команду.

По данным İdman.biz, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы турецкие и румынские клубы.

Искендерли, который сделал заявление сотруднику İdman.biz по этому поводу, сообщил, что в настоящее время оценивает предложения: "Прибыли из Турции, чтобы посмотреть мою игру. У нас были переговоры. Помимо Турции, с моим менеджером разговаривали и румынские клубы. Я хочу поехать в братскую страну. Но не могу покинуть свою нынешнюю команду в качестве свободного агента. У нас осталось три игры чемпионата и одна - кубковая. После этих встреч мы примем совместное решение. Если это принесет пользу и клубу и мне, трансфер будет оформлен официально. Если «Эгнатия» захочет, я останусь здесь до лета.

Отметим, что Искендерли перешел из «Сумгаита» в «Эгнатию» в 2023 году. Он забил 5 голов и отдал две голевые передачи в 15 матчах чемпионата Албании.

Эмин Ага

İdman.biz