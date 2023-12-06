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Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Декабря 2023 13:14
Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"

«Это мое первое выступление в европейских командах. У меня были предложения, пока я был в США. Испанские и итальянские клубы также хотели меня подписать. Просто клубы не достигли согласия».

Как сообщает İdman.biz, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил футболист "Нефтчи" Лукас Мелано.

Аргентинский нападающий подчеркнул, что до прихода в «Нефтчи» ничего не знал об Азербайджане: «Я немного знал о чемпионате. Все еще знакомлюсь с Баку, и страна мне нравится. Люди в Азербайджане очень гостеприимны. Они всегда хотят помочь. Из ваших блюд мне больше всего нравится долма».

Отметим, что Мелано, перешедший в «Нефтчи» в сентябре этого года, сыграл в чемпионате Азербайджана 7 игр.

Эмин Ага

İdman.biz

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