24 Марта 2026
RU

Паралимпийская чемпионка Ламия Валиева не пробилась в полуфинал ЧМ в помещении

Атлетика
Новости
24 Марта 2026 17:25
12
Двукратная паралимпийская и четырехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Ламия Валиева не смогла преодолеть квалификационный раунд на чемпионате мира в помещении среди здоровых спортсменов, который проходит в польском городе Торунь.

Как сообщает İdman.Biz, 23-летняя спортсменка выступила в беге на 60 метров. Валиева преодолела дистанцию за 7,65 секунды, заняв последнее, восьмое место в своем пятом забеге.

В полуфинал из этого забега вышли представительница Великобритании Дина Эйшер-Смит, бразильянка Ана Азеведо и новозеландка Зо Хоббс.

İdman.Biz
Тэги:

