Azerbaijan heads to Zagreb with 35 wrestlers

The lineup of Azerbaijan's wrestling team for the Zagreb Open has undergone significant changes.

Idman.biz reports that the number of wrestlers heading to Croatia for the first competition of 2025 has increased from 14 to 35. The team will include 12 freestyle wrestlers, 17 Greco-Roman wrestlers, and 6 female wrestlers.

Freestyle Wrestling Team

57 kg: Islam Bazarganov

61 kg: Nuraddin Novruzov

65 kg: Ali Rahimzade

70 kg: Kenan Heybatov

74 kg: Aghanazar Novruzov

79 kg: Orkhan Abbasov

86 kg: Arsenii Dzhioev

92 kg: Abubakr Abakarov, Osman Nurmagomedov

97 kg: Magomedkhan Magomedov, Magomedsaidov Gadzhimurad

125 kg: Giorgi Meshvildishvili

Greco-Roman Wrestling Team

55 kg: Eldaniz Azizli, Rashad Mammadov

60 kg: Nihad Mammadli

63 kg: Murad Mammadov, Ziya Babashov

67 kg: Hasrat Jafarov, Farid Khalilov

72 kg: Ulvi Ganizade, Ruslan Abdullayev

77 kg: Khasay Hasanli, Sanan Suleymanov

82 kg: Gurban Gurbanov

87 kg: Rafig Huseynov

97 kg: Murad Ahmadiev, Arif Niftullayev

130 kg: Beka Kandelaki, Serkhan Mammadov

Women’s Wrestling Team

55 kg: Elnura Mammadova

57 kg: Jale Aliyeva

59 kg: Humay Gurbanova, Alyona Kolesnik

62 kg: Ruzanna Mammadova

72 kg: Zahra Karimzade

The Zagreb Open will take place from February 5 to 9 in Croatia’s capital.

