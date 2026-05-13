Azerbaijan to Field 31 Judokas at European Cup in Poland

13 May 2026 10:51
The Azerbaijan cadet judo team will compete at the European Cup set to take place on May 16-17 in the Polish city of Bielsko-Biała.

According to Idman.biz, the tournament, organized under the auspices of the European Judo Union (EJU), will feature 786 athletes from 36 countries. The competition will include 449 male and 337 female judokas.

Azerbaijan will be represented by 31 athletes — 17 boys and 14 girls. The delegation will be led by head coach of the boys’ national team Emin Iskenderov, coaches Nijat Shykhalizade and Kotaro Sasaki, as well as women’s team head coach Elnur Ismayilov and coach Amrah Ahmedov.

Azerbaijan squad
Boys

50 kg: Nihad Agayev, Farid Rzazade
55 kg: Farid Khudiyev, Ibrahim Talibov, Rza Khalilli
60 kg: Mehman Askerov, Magomedali Gusiyev
66 kg: Ilkin Garayev, Elgun Alekperov
73 kg: Sadiq Mammadov, Yusif Nazar
81 kg: Yagub Mammadov, Aykhan Hasanli
90 kg: Omar Akhundov, Nureddin Aliyev
+90 kg: Tamerlan Aliyev, Ruslan Kazymov

Girls

40 kg: Sunay Salamova, Zahra Guliyeva
44 kg: Parvin Sevkhanli, Fatima Abdullayeva
48 kg: Kenul Eyvazli, Fatima Farmanzade
52 kg: Zahra Movlamverdiyeva, Tovsia Babayeva
57 kg: Gulnaz Mammadtagiyeva, Samaya Yusifli
63 kg: Nazakat Valiyeva, Zilan Huseynli
70 kg: Masuma Mammadli
+70 kg: Zemfira Aliyeva

The tournament in Bielsko-Biała is regarded as one of the premier events on the European cadet judo calendar and traditionally attracts many of the continent’s top young talents.

Idman.Biz
