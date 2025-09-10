Referee appointments announced for Misli Premier League Round IV

The referee appointments for Round IV of the Misli Premier League have been announced.
Idman.biz, citing the official PFL website, reports that the opening match of the round between Kapaz and Araz-Nakhchivan has been assigned to Rauf Jabarov.
The Qarabag – Zira clash will be officiated by Rashad Ahmadov.
September 12 (Friday)
Kapaz – Araz-Nakhchivan
Referees: Rauf Jabarov, Zohrab Abbasov, Shirmamed Mammadov, Islam Mammadov
VAR: Aliyar Agayev
AVAR: Zeynal Zeynalov
Referee inspector: Munis Abdullayev
AFFA representative: Mubariz Huseynov
Ganja City Stadium, 17:45
Qarabag – Zira
Referees: Rashad Ahmadov, Tarlan Talibzade, Teymur Teymurov, Elvin Bayramov
VAR: Nijat Ismayilly
AVAR: Ali Aliyev
Referee inspector: Ramil Diniyev
AFFA representative: Mammadali Mammadov
Azersun Arena, 20:00
September 13 (Saturday)
Imishli – Sumgayit
Referees: Tural Gurbanov, Asiman Azizli, Eyyub Ibrahimov, Kamranbay Rahimov
VAR: Elchin Masiyev
AVAR: Parvin Talibov
Referee inspector: Imankhan Sultani
AFFA representative: Azer Asgarov
Guba Olympic Complex Stadium, 16:30
Turan Tovuz – Gabala
Referees: Javid Jalilov, Kamran Bayramov, Muslim Aliyev, Emin Aliyev
VAR: Ravan Hamzazada
AVAR: Jamil Guliyev
Referee inspector: Omar Pashayev
AFFA representative: Emin Jafarov
Azersun Arena, 19:00
September 14 (Sunday)
Shamakhi – Karvan-Yevlakh
Referees: Farid Hajiyev, Rahman Imami, Akif Amirali, Akbar Ahmadov
VAR: Nijat Ismayilly
AVAR: Kamran Aliyev
Referee inspector: Vusal Aliyev
AFFA representative: Anar Shikhaliev
Shamakhi City Stadium, 16:30
Neftchi – Sabah
Referees: Inqilab Mammadov, Namig Huseynov, Elshad Abdullayev, Vugar Hasanli
VAR: Kamal Umudlu
AVAR: Vusal Mammadov
Referee inspector: Anar Salmanov
AFFA representative: Zumrud Aghayeva
Neftchi Arena, 19:00
