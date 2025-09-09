Azerbaijan U-21 squad announced for Bulgaria clash - LIVE

The Azerbaijan U-21 national football team will play its second match today in the European Championship qualifying stage.
Our team, placed in Group B, will face Bulgaria’s corresponding age-group team in Baku, Idman.biz reports.
Having lost 0:5 to Portugal in the first round, the team will aim to earn at least 1 point this time. Head coach Aykhan Abbasov will field the main national team against Ukraine, so Elnur Chodarov will lead the U-21 squad against Bulgaria.
European Championship, Qualifying stage
September 9
18:00 – Azerbaijan (U-21) vs Bulgaria (U-21)
Referee: Florian Lata (Albania)
Azerbaijan:
Salim Hashimov, 20. Aykhan Suleymanli (capt.), 5. Emin Rustamov, 15. Raul Mammadov, 3. Rufat Abbasov, 8. Emil Suleymanov, 23. Shahin Shahniyarov, 17. Nihat Ahmadzada, 11. Khayal Aliyev, 14. Nahid Aliyev, 9. Agadadash Salyanskiy
Substitutes: 12. Ravan Mirzamammadov, 2. Eshqin Ahmadov, 4. Ibrahim Ramazanov, 7. Murad Mammadov, 10. Edgar Adilkhanov, 13. Hikmat Jabrayilzada, 18. Oruj Mammadov, 19. Sadiq Shafiyev, 21. Sanan Muradlı
Assistant Coach: Elnur Chodarov
Bulgaria:
23. Aleks Bozhev, 15. Dimitar Papazov, 14. Teodor Ivanov, 6. Martin Georgiev, 5. Mihail Polendakov, 10. Nikola Iliev (capt.), Tsvetoslav Marinov, 22. Asen Mitkov, 13. Georgi Lazarov, 18. Kristiyan Balov, 11. Borislav Rupanov
Substitutes: 1. Plamen Andreev, 2. Zahari Atanasov, 3. Viktorio Valkov, 4. Kubrat Onasci, 7. Roberto Raychev, 8. Antoan Stoyanov, 9. Boris Dimitrov, 19. Nikolay Zlatev, 21. Petko Panayotov
Head Coach: Aleksandar Dimitrov
Baku, Dalga Arena
|
1
|
Portugal
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5-0
|
3
|
2
|
Bulgaria
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-0
|
3
|
3
|
Czech Republic
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
4
|
Scotland
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
|
5
|
Gibraltar
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-3
|
0
|
6
|
Azerbaijan
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-5
|
0
