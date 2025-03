Belarus announces preliminary squad for Baku trip

Belarus national team has revealed its preliminary squad ahead of the upcoming matches against Azerbaijan and Tajikistan.

Idman.biz reports that head coach Carlos Alos has called up 31 players for the March fixtures.

Goalkeepers:

Pavel Pavlyuchenko (Vitebsk), Fyodor Lapoukhov (CSKA Sofia, Bulgaria), Yevgeny Abramovich, Mikhail Kozakevich (both Torpedo-BelAZ), Maksim Belov (Neman).

Defenders:

Aleksandr Martynovich (Kairat, Kazakhstan), Sergey Politevich (Torpedo-BelAZ), Kirill Pechenin (Krylia Sovetov, Russia), Yuri Kovalyov (Baltika, Russia), Zakhar Volkov (Arsenal, Russia), Sergey Karpovich (Navbahor, Uzbekistan), Pavel Zabelin (Sokol, Russia), Vadim Pigas (Dinamo Minsk), Dmitri Prishepa (Rotor, Russia), Nikita Stepanov (Dinamo Brest).

Midfielders:

Maks Ebong (Astana, Kazakhstan), Evgeni Yablonski (Asteras, Greece), Vitaliy Lisakovich (Baltika, Russia), Valeri Gromyko (Kairat, Kazakhstan), Valerii Bocharov (Ufa, Russia), Artyom Kontsevoy (Rodina, Russia), Pavel Sedko (Torpedo-BelAZ), Maksim Kireyev (Lierse, Belgium), Nikita Demchenko, Yevgeni Malashevich (both Dinamo Minsk), Artyom Shumanski (CSKA Moscow, Russia), Kirill Zinovich (Dinamo Moscow, Russia).

Forwards:

Vladimir Morozov (Paços de Ferreira, Portugal), Evgeniy Shevchuk (Korona, Poland), German Barkovski (Puszcza, Poland), Trofim Melnichenko (Porto B, Portugal).

Belarus will face Tajikistan on March 20 before traveling to Baku to play against Azerbaijan on March 25.

