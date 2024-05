Heydar Aliyev Cup-2024: 9 more boxers reached the finals - PHOTO

The semi-final stage of the Heydar Aliyev Cup-2024 international tournament among young boxers has ended in Baku.

As Idman.biz reports, according to the results of the fights, 9 more athletes of the Azerbaijan national team reached the finals.

The boxers who lost in the semi-finals were awarded bronze medals.

The final matches of the tournament will be held today. Earlier, 7 boxers in the team of our team won the right to participate in the decisive match.

1/2 final

46 kg

Rustam Shahbazov (Azerbaijan) – Aykhan Hasanov (Azerbaijan) – 0:5

Aidos Ussenov (Kazakhstan) – Ramiz Danieli (Georgia) – 5:0

48 kg

Nihad Gasimov (Azerbaijan) – Ali Mammadov (Azerbaijan) – 5:0

Bekhultan Khujamjar (Kazakhstan) – Nihad Gasimov (Azerbaijan) – 1:4

50 kg

Zakir Hasanzade (Azerbaijan) – Umar Orujbayev (Kyrgyzstan) – 5:0

Ismayil Rzayev (Azerbaijan) – Yerdaulet Atayov (Kazakhstan) – 0:4

57 kg

Katmanbiy Muratov (Kyrgyzstan) – Akzhurek Kalabay (Kazakhstan) – 5:0

Tamerlan Alimzanov (Azerbaijan) – Shahin Aslanov (Azerbaijan) – 0:5

60 kg

Vusal Hilalov (Azerbaijan) – Turgay Rahimli (Azerbaijan) – 5:0

Yerdaulet Shomekey (Kazakhstan) – Akaki Basaria (Georgia) – 1:4

63 kg

Kenan Aslanli (Azerbaijan) – Matvey Mikulski (Belarus) – 5:0

Bibarys Ashirbay (Kazakhstan) – Nika Beria (Georgia) – 4:1

70 kg

Rza Rzayev (Azerbaijan) – Musa Ibadov (Azerbaijan) – 5:0

Maxim Rybak (Belarus) – Mamuka Kakabadze (Georgia) – 4:1

75 kg

Elgun Ahmadli (Azerbaijan) - Zakhar Sharanovich (Belarus) - 0:5

Ismayil Valiyev (Azerbaijan) - Davit Mkhetzadze (Georgia) - won by the second full advantage

80 kg

Ali Mamishov (Azerbaijan) – Mikita Prudnikov (Belarus) – 5:0

Ilkin Shahmmamedov (Azerbaijan) – Zurab Oboladze (Georgia) – 0:5

